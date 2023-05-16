Курс юаня на Мосбирже впервые с 4 мая поднялся выше 11,5 рубля

Москва, , 08:42 — REGNUM В ходе торгов на Московской бирже курс юаня впервые с 4 мая поднялся выше отметки 11,5 рубля. Об этом 16 мая свидетельствуют данные торговой площадки.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этой информации, по состоянию на 07:56 мск курс китайской валюты увеличивался на 1,09%, составив 11,503 рубля.

При этом к 08:15 рост курса юаня немного замедлился и составил 11,478 рубля (+0,87%). Также доллар вырос на 1,1% (80,02 рубля), а евро — на 0,89% (87,16 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая федеральный министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил, что страна рассчитывает, что сможет договориться с Россией о покупке российской нефти за юани. Он допустил, что для этого придётся увеличить размер валютного свопа.