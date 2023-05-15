Пекин, 15 мая, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Постоянный представитель Китайской Народной Республики при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН призвал страны создать условия для политического решения конфликта на Украине.

Fmprc.gov.cn Чжан Цзюнь

«Требуется осознание необходимости срочного политического решения кризиса. Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается в первого шага», — заявил постпред.

Также он отметил, что Китай с начала военного столкновения выступал за разрешения конфликта мирным путём.

«Всё, что мы делаем, нацелено на продвижения переговоров о мире», — сказал Чжан Цзюнь, добавив, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию, чтобы предложить и обсудить пути политического урегулирования.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган в ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что вопрос о мирном разрешении украинского конфликта является сложным, а для его решения необходимо создать соответствующие условия. Также китайский дипломат призвал сохранять спокойствие и рациональность в данном вопросе.