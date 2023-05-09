В МИД КНР заявили, что проявление эмоций по Украине не урегулирует конфликт

Берлин, , 21:00 — REGNUM Проявление эмоций в отношении украинского вопроса не приведёт к завершению конфликта. Об этом 9 мая заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Цинь Ган © Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Китайский дипломат назвал украинский вопрос сложным, а также отметил, что для решения конфликта необходимо создавать условия для политического решения.

«Украинский вопрос очень сложен, его упрощение и проявление эмоций [в его отношении] — это не решение, единственный выход — сохранять спокойствие, рациональность и создавать условия для политического решения», — заявил глава МИД КНР.

По его словам, Пекин не участник конфликта. Цинь Ган подчеркнул, что Китай выступает за мирные переговоры. Он также выразил надежду на то, что Берлин выдвинет «конкретные предложения по построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Европарламенте, заявил, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, и не дать себя запугать «демонстрацией силы» со стороны Москвы. Посыл Европейского союза в нынешний День Победы заключается в том, что «прошлое не сможет одержать победу над будущим», отметил он.