Москва, 15 мая, 2023, 19:42 — ИА Регнум. ООН ожидает, что до завершения срока действия зерновой сделки, то есть до 18 мая, состоятся новые дискуссии по её продлению. Об этом 15 мая заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Отвечая на вопрос, заданный в ходе брифинга, следует ли ожидать до 18 мая новых четырёхсторонних контактов представителей России, Украины, Турции и ООН по продлению договорённостей, представитель организации выразил надежду на продолжение дискуссии.

Контакты ООН и сторон зерновой сделки до 18 мая пройдут на техническом уровне, сообщили в организации.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что стране до сих пор не позволяют экспортировать продовольствие и удобрения, несмотря на условия зерновой сделки. Дипломат отметил, что сделка работает только в рамках украинского экспорта, а российские экспортёры всё так же находятся под санкциями. Пока не видно каких-либо перспектив их ослабления.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН 15 мая опубликовала заявление, в котором призвала в очередной раз продлить действие зерновой сделки. Данный вопрос с 10 мая обсуждают в Стамбуле представители России, Украины, Турции и ООН.

Ранее в Москве заявили, что не продлят сделку, если не добьются решения проблем российской стороны. В России неоднократно отмечали, что Украине разрешают коммерческие сделки, в то время как российским поставщикам запрещают бесплатно поставлять продукты в нуждающиеся страны.