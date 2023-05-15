При покушении на врио главы МВД ЛНР Корнета в Луганске погиб мирный житель

Луганск, , 16:24 — REGNUM В результате покушения на врио главы ЛНР Игоря Корнета один мирный житель погиб и получили ранения три сотрудника охраны. Об этом 15 мая сообщили в правоохранительных органах региона.

Последствия взрыва в Луганске. 15.05.2023 г. © ИА REGNUM

«В результате покушения на Игоря Корнета погиб один гражданский, в момент взрыва человек проходил мимо», — цитирует слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Он добавил, что также при взрыве были ранены три человека из числа сотрудников охраны Корнета, которые сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в правоохранительных органах республики сообщили, что Корнет пострадал в результате взрыва в центре Луганска, который был покушением на него. Сейчас врио главы МВД ЛНР находится в реанимации.

В Луганске 15 мая прогремел взрыв возле здания ГТРК региона. По предварительным данным, причиной произошедшего стал подрыв. В результате взрыва пострадали как минимум пять человек.