При покушении на врио главы МВД ЛНР в Луганске погиб мирный житель
Луганск, 15 мая 2023, 16:24 — REGNUM В результате покушения на врио главы ЛНР Игоря Корнета один мирный житель погиб и получили ранения три сотрудника охраны. Об этом 15 мая сообщили в правоохранительных органах региона.
«В результате покушения на Игоря Корнета погиб один гражданский, в момент взрыва человек проходил мимо», — цитирует слова представителя правоохранительных органов ТАСС.
Он добавил, что также при взрыве были ранены три человека из числа сотрудников охраны Корнета, которые сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в правоохранительных органах республики сообщили, что Корнет пострадал в результате взрыва в центре Луганска, который был покушением на него. Сейчас врио главы МВД ЛНР находится в реанимации.
В Луганске 15 мая прогремел взрыв возле здания ГТРК региона. По предварительным данным, причиной произошедшего стал подрыв. В результате взрыва пострадали как минимум пять человек.