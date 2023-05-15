Луганск, , 14:12 — REGNUM В результате взрыва в Луганске, который прогремел 15 мая у здания ГТРК Луганской Народной Республики, есть пострадавшие. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Последствия взрыва. Луганск. Россия. 15.05.2023 © ИА REGNUM

По предварительным данным, ранения получили пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске днём 15 мая прогремел взрыв возле здания государственной телерадиокомпании ЛНР. По предварительным данным, причиной стал подрыв. На месте происшествия работают службы.

На кадрах с места происшествия видно, как взрывом выбило стёкла на первом этаже здания, покорёжило оконные рамы. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили.

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