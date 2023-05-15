ДНР, 15 мая, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Российские войска продолжают наступпление в западной части Артёмовска в ДНР. Об этом 15 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«На донецком направлении наиболее ожесточённые бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что армейская авиация и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли удары по подразделения противника у Часова Яра и Богдановки в ДНР, и добавил, что авиация совершила семь самолётовылетов, а артиллерия выполнила 72 огневые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили до 30 военнослужащих на херсонском направлении. Он добавил, что на южнодонецком и запорожском направлениях потери противника за сутки превысили 150 человек.