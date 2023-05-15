* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Шоумен Максим Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента

Москва, , 14:51 — REGNUM Комик и муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра физических лиц — иностранных агентов, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В список физлиц-иноагентов Галкин попал сентябре 2022 года. В обосновании этого решения Минюста было указано осуществление артистом «политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал преступления украинских боевиков.

На днях аналогичный по содержанию иск в Замоскворецкий районный суд Москвы поступил от представителя певицы Земфиры Рамазановой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), его зарегистрировали 10 мая, при этом день судебного заседания еще не назначен.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как Максим Галкин получил статус иногента, Алла Пугачёва попросила зачислить в соответствующий реестр и её. Также певица выразила солидарность со своим супругом, которого она назвала «честным, настоящим и неподкупным патриотом России».

Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей, отмечал тогда вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Кемеровский губернатор Сергей Цивилев 10 января 2023 года лишил Максима Галкина региональных наград — ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро» в связи совершением им «порочащего проступка».