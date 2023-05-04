Глава МИД Украины Кулеба заявил о потребности Киева в истребителях F-16 ради защиты зерновых судов

Киев, , 16:33 — REGNUM Предоставленные Украине современные истребители F-16 станут подспорьем в ходе восстановления глобальной продовольственой безопасности, заявил глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter 4 мая.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Имея эскадрилью хорошо оснащённых истребителей F-16, Украина сможет сдерживать российские военные корабли и самолёты вдали от Черноморского зернового коридора, тем самым обеспечив себе маршрут для бесперебойного движения судов», — говорится в распространённом сообщении.

Переговоры представителей России, Турции и Украины по продлению Черноморской зерновой сделки, по словам главы турецкого минобороны Хулуси Акара, состоятся в пятницу, 5 мая. Министр добавил, что беспрепятственное продление инициативы входит в сферу интересов Анкары.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины в Гааге рассказал о ходе переговоров с союзниками по предоставлению ВСУ истребителей F-16. По его словам, переговоры ведутся, никаких запретов на передачу самолётов нет.