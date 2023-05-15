Донецк, 15 мая, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Российские силы в Артёмовске заняли важные высотки в западном секторе, который еще удерживают украинские военные. Об этом 15 мая сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По его словам, в Артёмовске российские подразделения, несмотря на все сложности, продвигаются вперед. Военные заняли определенные высотки, которые ВСУ считали ключевыми.

«Западная часть — часть высотных районов, которые остаются под контролем украинских военных, — зачищается», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин проинформировал 15 мая, что российские военные на авдеевском и артёмовском направлениях в Донбассе уже заметили новую западную технику из последних поставок украинской армии, в частности бронетранспортёры. При этом Пушилин отметил, что российские войска учатся бороться с ней, и подчеркнул, что готовы и к этому.

По словам врио главы ДНР, российские войска улучшили позиции на авдеевском и марьинском направлениях. Он подчеркнул, что попытки ВСУ провалились, так как перед российскими подразделениями стоит задача продвигаться вперёд, несмотря ни на какие трудности.