Экс-советник Пентагона Макгрегор: Вашингтон может заставить Зеленского принять капитуляцию

Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придётся признать поражение Киева в конфликте из-за давления со стороны западных стран. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Полагаю, что Зеленскому ни раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции», — сказал военный эксперт в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

Эксперт считает, что Зеленский находится под давлением Вашингтона в связи с отсутствием успехов на фронте. При этом дела у ВСУ складываются скверно, отмечает экс-советник главы Пентагона, поскольку у украинской армии нет необходимых боеприпасов и военной техники.

Макгрегор также предположил, что у Киева осталось не так много вооружения, которое ранее поставили западные союзники. При этом Североатлантический альянс не обладает необходимыми ресурсами, в которых в действительности нуждаются ВСУ, подытожил полковник.

Ранее полковник армии США в отставке сообщил, что киевский режим, по предварительным подсчётам, потерял на поле боя 10 тыс. единиц бронетехники. По его словам, потери, которые понёс Киев в боевой технике, восполнить практически невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, снять все ограничения на поставку оружия Киеву призвал Зеленский во время визита в Германию. Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в ходе визита в Берлин заявил, что наступление ВСУ начнётся, как только «будет минимум, с которым Киев сможет двинуться вперёд». По его словам, украинским войскам не хватает сил и оружия для того, чтобы атаковать территорию России в рамках готовящегося наступления.

Также он заявил, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине максимально старается сохранять города и жизни людей, а затянулась она из-за вмешательства Запада в конфликт. Он отметил, что какая-то часть задач СВО была достигнута за первый год, но киевскую армию нужно ещё отодвинуть дальше.