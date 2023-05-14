Москва, 14 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину назвал беспрецедентным заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об «убийстве русских по всему миру».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков подчеркнул, что киевский режим является «организатором, вдохновителем и исполнителем» убийств.

Ранее он отмечал, что от европейских столиц никакой реакции на слова Буданова не последовало, тогда как власти США хотя бы выразили неодобрение по этому поводу.

Так, представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не одобряет нанесение ударов по мирным жителям где бы то ни было.

Отреагировала на заявление Буданова и официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав главу украинской разведки одним из «новых киевских нацистов». Дипломат предположила, что западные страны считают экстремизмом и терроризмом только те атаки, в которых гибнут граждане стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая глава управления разведки украинского министерства обороны Кирилл Буданов заявил в интервью Yahoo News, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до победы Украины. Читатели издания раскритиковали его за эти слова.