В Госдепе США заверили, что не одобряют удары по мирным жителям ни в России, ни на Украине

Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Представитель Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских, сказал, что Вашингтон не одобряет нанесение ударов по России или Украине.

Госдепартамент США © ИА REGNUM

Патель подчеркнул, что позиция США в этом вопросе предельно ясна и остаётся неизменной — нанесение ударов по мирным жителям любой части света не одобряются.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина продолжит нападать на русских по всему миру Об этом заявил глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил это заявление Буданова, как доказательство того, что Киев является непосредственным организатором террористической активности.

Ранее Патель заявил, что США продолжат оказывать поддержку Украине и пытаться привлечь Россию к ответственности за начало специальной военной операции (СВО).