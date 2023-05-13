«РВ»: армия России начала ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ

Москва, , 01:55 — REGNUM В центральных и южных областях Украины ночью 13 мая объявлена воздушная тревога, сообщает ИА REGNUM на основании данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Тревога прозвучала в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, в подконтрольных Украине районах Херсонской области. Ещё ранее она была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, в подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» рассказали подробнее о сигналах воздушной тревоги ночью 13 мая на Украине.

«Армия России начала ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ», — написали авторы канала.

Сообщается, что после удара по цели в Николаеве начался пожар.

Взрывы прозвучали Славянско-Краматорской агломерации. Предполагается, что нанесены удары по складам с вооружением ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. В результате удара пострадали шесть детей, а также депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.