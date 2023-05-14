МО РФ: погиб командир Макаров, руководивший боем в районе населённого пункта Красное в ДНР

Москва, , 13:13 — REGNUM В ходе отражения атаки ВСУ в районе населённого пункта Красное в ДНР погиб командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Находясь на передовой, полковник Макаров лично руководил боем. Военнослужащие бригады уничтожили три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. Две атаки противника были отражены.

«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — сказал Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мотострелки Вооружённых сил РФ отразили атаки ВСУ южнее населённого пункта Красное в ДНР. Потери противника составили около 200 человек убитыми и ранеными.