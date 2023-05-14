Москва, 14 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Мотострелки Вооружённых сил РФ отразили атаки батальонной тактической группы ВСУ южнее населённого пункта Красное в ДНР. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Гальперин/РИА Новости Военнослужащий России

«Подразделениями 4-й мотострелковой бригады южнее населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики отражены атаки батальонной тактической группы ВСУ», — сказал Конашенков.

В результате атак потери ВСУ составили около 200 военных убитыми и ранеными.

Кроме того, в районах населённых пунктов Красное в ДНР и Преображенка Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС России нанесли удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники и пунктам дислокации ВСУ в районе Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.