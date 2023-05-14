Варшава, 14 мая, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Польша 15 мая получит первые пусковые установки Himars, сообщил 14 мая министр национальной обороны страны, вице-премьер Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Завтра первые пусковые установки Himars будут в Польше», — сказал Блащак в ходе конвента правящей партии республики «Право и справедливость», передаёт РИА Новости.

По его словам, в следующем году польская армия получит американские истребители F-35, польские пилоты уже учатся ими управлять.

Блащак в марте обещал, что до конца 2023 года американские реактивные артиллерийские системы Himars поступят в распоряжение 16-й механизированной дивизии армии Польши, которая дислоцируется вблизи границы с Калининградской областью.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша увеличила расходы на оборону на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. В марте издание Telegraph сообщило, что поляки хотят создать в Европе самые мощные сухопутные войска. В 2023 году оборонный бюджет республики составит около $22 млрд или около 4% ВВП.

Вместе с тем, как писало издание Financial Times, этот план польских властей может оказаться трудновыполнимым. По мнению отставного польского военного, генерал-майора Богуслава Пацека, проблема заключается не в получении Варшавой у Вашингтона РСЗО Himars, а «в приобретении такого огромного их количества». Речь идёт о том, что Польше одобрена американским руководством покупка оружия и боеприпасов (включая HIMARS) на сумму $10 млрд.

И это притом, что поляки уже покупают у американцев танки Abrams, истребители F-35, вертолёты Apache и зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, Варшава решила купить танки и гаубицы у Южной Кореи, заключив с ней в 2022 году контракт на сумму $5,8 млрд.