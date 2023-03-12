Варшава хочет создать самую мощную сухопутную армию в Европе

Варшава, , 04:22 — REGNUM Польские власти приступают к крупнейшему за последние 50 лет перевооружению своей армии, сообщает 11 марта британская газета Telegraph.

Польская армия на параде Kancelaria Sejmu

Варшава в целях противодействия «российской угрозе» планирует создать самые мощные сухопутные войска в Европе. Всего на приобретение новых вооружений к 2035 году предполагается потратить 449,7 млрд злотых (около $100 млрд). В этом году оборонный бюджет составляет 97,4 млрд злотых (около $22 млрд), или около 4% ВВП, что в два раза выше военных расходов государств НАТО.

Польша собирается получить свыше 1,2 тыс. танков, включая танки американской и южнокорейской разработки, свыше 600 южнокорейских самоходных артиллерийских установок К-9, 18 РСЗО HIMARS и 288 южнокорейских РСЗО K239 Chunmoo. ВВС страны приобретут 150 вертолётов и самолётов, в том числе почти 50 южнокорейских самолётов FA-50.

Напомним, что в 2015 году военный бюджет Польши составлял всего 37 млрд злотых (около $8 млрд), или 2,2% ВВП. Таким образом, рост военных расходов Варшавы за последние годы составил 160%.

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