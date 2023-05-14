Рогов сообщил об авиаударе по позициям украинских войск в Запорожской области

Мелитополь, , 12:04 — REGNUM Российские войска нанесли авиаудар по позициям ВСУ в районе города Гуляйполе Запорожской области. Об этом 14 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Авиация отработала планирующими бомбами по позициям противника в районе города Гуляйполе», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что есть попадания по местам дислокации украинских подразделений, складам с оружием и боеприпасами.

По словам Рогова, российские военные продолжают наносить упреждающие удары по позициям ВСУ, чтобы не допустить скопления техники и боеприпасов на линии боевого соприкосновения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе воздушной разведки в Запорожской области были выявлены пункты временной дислокации ВСУ. Артиллеристы нанесли удар по целям и ликвидировали гаубицу «Мста-Б», пикапы с украинскими солдатами и грузовой автомобиль. Из ЗРК «Бук» были сбиты три ракеты РСЗО HIMARS.