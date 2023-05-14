Минобороны: в Запорожье вскрыты и уничтожены два украинских пункта дислокации

Мелитополь, , 05:57 — REGNUM В ходе воздушной разведки в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка в Запорожье были выявлены пункты временной дислокации ВСУ. Артиллеристы нанесли по целям удар на поражение. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Также бойцам удалось ликвидировать гаубицу «Мста-Б» в районе Темировки, пикапы с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного.

Гордеев добавил, что на запорожском направлении из ЗРК «Бук» были сбиты три ракеты РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы группы «Царские волки» в полевых условиях сконструировали пусковую установку для реактивных снарядов «Град», которая помогает уничтожать опорные пункты ВСУ.

На Украине в Сумской области и подконтрольном Киеву Херсоне ранним утром 14 мая прогремели взрывы.