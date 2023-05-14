Берлин, 14 мая, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Офис канцлера Германии Олафа Шольца встретил президента Украины Владимира Зеленского в Берлине с военными почестями, его приветствовал взвод солдат. Прямые трансляции со встречи 14 мая утром распространили немецкие телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Как сообщает телеканал NTV, в городе усилили меры безопасности. В некоторых районах города перекрыли движение, а жителей районов вокруг федеральной канцелярии и канцелярии президента попросили иметь при себе удостоверения личности.

Точная программа визита Зеленского пока не раскрыта из соображений безопасности. На своей странице в социальной сети украинский лидер перечислил слова, которые, судя по всему, являются ключевыми вопросами его повестки в Германии: «Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность».

Чуть ранее 14 мая Владимира Зеленского принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А 13 мая он посетил Рим и Ватикан. После встречи с папой Римским Франциском президент Украины сделал ряд заявлений. Он отметил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией, а также заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.