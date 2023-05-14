Москва, 14 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить, следует ли запретить продавать алкоголь в ночное время в так называемых наливайках. Соответствующий опрос он разместил 14 мая в своём Telegram-канале.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Посетители кафе в Чите

По его словам, многие граждане жалуются на работу «наливаек» в жилых домах, которые днём маскируются под продуктовые магазины, а ночью превращаются в псевдокафе с доступными спиртными напитками.

«Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?» — обратился спикер к своим подписчикам.

По состоянию на 11:00 мск проголосовали более 61,3 тыс. человек. Из них 81% высказался за запрет ночной торговли спиртным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве России допустили введение новых антиалкогольных мер, в числе которых — запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста для их приобретения до 21 года.