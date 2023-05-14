Днепропетровск, Украина, 14 мая, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В Никопольском районе Днепропетровской области Украины повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие, жертв нет, сообщил 14 мая глава областной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие», — написал он, уточнив, что туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии.

Украинский чиновник также добавил, что жертв среди мирного населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 мая и ранним утром 14 мая на всей территории Украины сработала система воздушной тревоги. Сирены звучали в том числе в Киеве.

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