«РВ»: стратегические бомбардировщики ВКС РФ вышли на рубеж пуска, на всей Украине объявлена тревога

Киев, , 03:17 — REGNUM На всей территории Украины ночью 14 мая объявлена воздушная тревога. Сирены звучат, в том числе, в Киеве. Стратегические бомбардировщики ВКС РФ вышли на рубеж пуска и выпустили ракеты по Украине, написали авторы Telegram-канала «Военкоры Русская Весна».

Взрыв Pixabay.com

Повторно воздушная тревога прозвучала ночью 14 мая, сначала в центральных, восточных и южных областях Украины, а также в Киеве. По данным официального ресурса по оповещению граждан, сирены зазвучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях. Объявлена воздушная тревога и в подконтрольных Украине районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Позже сирены завыли на всей территории Украины.

В Telegram-канале «Военкоры Русская Весна» отметили, что после ударов Черноморского флота в дело вступила авиация России. Украинские паблики писали о выпущенных Ту-95 ракетах Х-101/555.

Практически во всех регионах Украины вечером 13 мая объявлялась воздушная тревога.

После чего была зафиксирована серия ракетных ударов по объектам ВСУ в Харькове и пригороде, Тернополе, а также подконтрольном Киеву Херсоне. Украинские СМИ сообщали также о взрывах в Киеве.

В Тернополе после мощного взрыва горел объект на территории промышленной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения происходит активизация украинских войск.

ВСУ днём 13 мая четыре раза за полчаса (с 15:55 мск до 16:30 мск) обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм. Врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ пострадали шесть мирных жителей.