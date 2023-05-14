Москва, 14 мая, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Бойцы группы «Царские волки» в полевых условиях сконструировали пусковую установку для реактивных снарядов «Град» — своеобразному обрезу дали название «Маруся». Он помогает военнослужащим уничтожать опорные пункты ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал начальник научно-технического центра «Царских волков» Дмитрий Рогозин.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

Мини-РСЗО можно переносить на руках или устанавливать на пикап.

Выпущенными из «Маруси» четырьмя снарядами военнослужащие уничтожили на запорожском направлении замаскированный опорный пункт ВСУ, который был выявлен с помощью беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в Сумской области и подконтрольном Киеву Херсоне ранним утром 14 мая прогремели взрывы. До этого на территории всей Украины дважды объявлялась воздушная тревога.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник киевской армии атаковал одно из предприятий по производству консервов в городе Стародуб.