Москва, 14 мая, 2023, 02:19 — ИА Регнум. В Арктике продолжается экспансия НАТО. Об этом говорят масштабы проводимых военных учений с привлечением неарктических стран, продолжается наращивание военного потенциала в регионе, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

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Он отметил, что также усиливается курс Запада по продвижению собственных интересов в Арктике в ущерб интересам других стран.

«В этих условиях не можем исключать возможность эскалации обстановки в этом регионе», — сказал Корчунов.

Посол напомнил, что в стратегических документах арктических стран Россия преподносится как противник, создающий угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, богатая ресурсами Арктика станет следующим местом противостояния России и стран Запада, написало агентство Bloomberg. Авторы отметили, что статус Арктики как малоконфликтного региона может оказаться под угрозой. Ситуация усложняется с потеплением, приближающим начало гонки за ресурсами — нефтью и полезными ископаемыми.