Рим, 13 мая, 2023, 23:22 — ИА Регнум. На встрече со СМИ Италии 13 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп смог бы урегулировать конфликт на Украине, находясь в должности президента США.

Цитата со страницы Джима Керри в Twitter Трамп и Зеленский в представлении Керри

«Трамп был президентом. У меня была встреча, я тогда уже был тоже президентом. Я не уверен, что он был глубоко в этом вопросе, тем не менее он не решил этот вопрос», — сказал украинский лидер журналистам.

При этом он добавил, что ни в чём не обвиняет бывшего президента, но тут «нужно смотреть на факты».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Трамп заявил, что урегулирования конфликта на Украине добиться достаточно легко. На посту президента он смог бы добиться мирного разрешения конфликта за 24 часа.

При этом экс-президент считает, что США поставляют Украине слишком много оружия, в котором нуждаются сами.