Трамп заявил, что на посту президента ему понадобятся сутки для разрешения конфликта на Украине

Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Урегулирования конфликта на Украине добиться достаточно легко. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GBNews.

Трамп

По мнению Трампа, многое из происходящего имеет прямое отношение к деньгам и армии. Как указал Трамп, на посту президента он смог бы добиться мирного разрешения конфликта за 24 часа.

Экс-глава Белого дома в очередной раз напомнил, что он лично и при этом хорошо знает президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Кроме того, Трамп настаивает, что он прекрасно ориентируется в ситуации, поэтому 24 часов на посту президента ему хватило бы для завершения конфликта на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин спрогнозировал потерю Украиной поддержки со стороны США в ближайшие месяцы.