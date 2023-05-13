Рим, 13 мая, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

Официальное интернет-представительство Зеленского Владимир Зеленский

Он с уверенностью заявил в прямом эфире телеканала, что «это точно не наш дрон». При этом глава киевского режима подчеркнул, что если бы БПЛА на Кремль запустила Украина, он бы признался в этом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба.