Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ активизировались по всей линии боевого соприкосновения

Донецк, , 19:00 — REGNUM По всей линии боевого соприкосновения происходит активизация украинских войск. Об этом 13 мая заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стоит констатировать серьёзную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения», — приводит слова Гагина ТАСС.

По его словам, украинские подразделения пытаются найти слабые места в российской обороне. При этом службы обеспечения ВСУ заработали очень активно, отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе.

The New York Times написало о том, что Зеленский своими словами о том, что украинская армия пока не готова к наступлению и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оплаченное Западом контрнаступление ВСУ неизбежно состоится, но Зеленский осознаёт, что, скорее всего, проиграет