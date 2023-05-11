Киев, , 11:05 — REGNUM Украинским войскам нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, поскольку военным нужна обещанная Западом помощь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт украинское издание «Страна».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, с теми силами, которые есть у ВСУ, Киев может идти вперёд, но при этом может потерять много людей, что является неприемлемым. Президент Украины уточнил, что Киеву нужно подождать и потратить на подготовку немного больше времени.

Как передавало ИА REGNUM, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу высказал мнение о том, что продолжение поддержки президента Украины со стороны Вашингтона может привести к поражению Киева. Он отметил, что на фоне нехватки живой силы и оружия у союзников победа Украины кажется маловероятной.

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов высказал мнение о том, что нет причин, чтобы СВО России на Украине закончилась в ближайшее время.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оплаченное Западом контрнаступление ВСУ неизбежно состоится, но президент Украины Владимир Зеленский осознаёт, что, скорее всего, проиграет. Он назвал лидера киевского режима политиком с «заниженной социальной ответственностью», который должен отрабатывать заказ. При этом Зеленский осознаёт высокую вероятность поражения и прекрасно понимает, какими последствиями для него обернётся провал на фронте.