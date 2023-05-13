В ДНР заявили об активизации ВСУ по всей линии боевого соприкосновения
Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ активизировались по всей линии боевого соприкосновения
Донецк, 13 мая, 2023, 19:00 — ИА Регнум. По всей линии боевого соприкосновения происходит активизация украинских войск. Об этом 13 мая заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Стоит констатировать серьёзную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения», — приводит слова Гагина ТАСС.
По его словам, украинские подразделения пытаются найти слабые места в российской обороне. При этом службы обеспечения ВСУ заработали очень активно, отметил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе.
The New York Times написало о том, что Зеленский своими словами о том, что украинская армия пока не готова к наступлению и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оплаченное Западом контрнаступление ВСУ неизбежно состоится, но Зеленский осознаёт, что, скорее всего, проиграет.