Донецк, 13 мая, 2023, 19:00 — ИА Регнум. По всей линии боевого соприкосновения происходит активизация украинских войск. Об этом 13 мая заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Стоит констатировать серьёзную активизацию противника на всей линии боевого соприкосновения», — приводит слова Гагина ТАСС.

По его словам, украинские подразделения пытаются найти слабые места в российской обороне. При этом службы обеспечения ВСУ заработали очень активно, отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе.

The New York Times написало о том, что Зеленский своими словами о том, что украинская армия пока не готова к наступлению и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оплаченное Западом контрнаступление ВСУ неизбежно состоится, но Зеленский осознаёт, что, скорее всего, проиграет.