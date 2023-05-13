Брюссель, 13 мая, 2023, 16:34 — ИА Регнум. С 2014 года Евросоюз увеличил военные расходы на 30%, заявил 13 мая глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная помощь Украине

«С момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году военные расходы Евросоюза выросли на 30%», — сказал Боррель на форуме, посвящённом взаимодействию ЕС и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В АТР аналогичный показатель ещё выше, военные расходы за тот же период выросли на 40%, сказал глава дипломатии ЕС. «Глобальная атмосфера безопасности в мире» продолжает ухудшаться, добавил он.

Ранее Боррель отмечал, что в последний год «чувствует себя» не дипломатом, а министром обороны Евросоюза. Боррель регулярно призывает наращивать поставки оружия Украине.

Отправку дальнобойного оружия для ВСУ западными странами можно только приветствовать, сказал глава дипломатии ЕС 13 мая на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. ВСУ только в Артёмовске нужна тысяча снарядов в день, отметил он, говоря о новых поставках.

В мае 2023 года в комментарии испанским СМИ Боррель заявил, что если бы Запад прекратил поставки оружия на Украину, то военный конфликт немедленно бы завершился, но то, чем именно бы он завершился, не устроило бы Евросоюз.