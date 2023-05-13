Брюссель, , 14:59 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву. Об этом он заявил после встречи глав МИД стран ЕС с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия осуществляет удары на большом расстоянии, украинцы должны иметь возможность достигать такой же дальности», — сказал он.

По его словам, в районе Артёмовска Киеву требуется «около тысячи артиллерийских выстрелов в день».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что общий объём помощи Украине со стороны стран и организаций Евросоюза составил 16 млрд евро.

Также он добавил, что страны — члены Евросоюза в ближайшие три года увеличат расходы на оборону на 70 млрд евро. Он призвал все страны Евросоюза отправить на Украину «все, какие у них есть, боеприпасы».

Как ранее заявлял советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в случае, если союзники прекратят поставлять оружие Киеву, странам Европы грозит масштабная война. Он уверен, что после прекращения поставок вооружения ВСУ в Европе существенно увеличится количество терактов.

Также Боррель заявлял, что страны Евросоюза предпочли бы выделять бюджетные средства на нужды своих граждан, а не финансировать Украину.