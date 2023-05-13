Москва, 13 мая, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не поддержал идею рэпера Акима Апачева о создании реестра артистов, не поддерживающих специальную военную операцию на территории Украины.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

Накануне донецкий рэпер и военкор Апачев предложил создать реестр артистов, которые не поддерживают СВО, и блокировать их продукты на стриминговых площадках России. Он подчеркнул, что «каждый рубль, который мы оплачиваем врагу, оборачивается патроном, выпущенным в нашу сторону». Он также призвал не слушать музыкальные композиции за деньги, чтобы «не платить врагу».

«Кто будет составлять этот реестр? Какие полномочия будут у этих людей, которые будут составлять такой реестр? Кто уполномочил их составлять такой реестр?» — приводит слова Фадеева РИА Новости.

Глава СПЧ подчеркнул, что созданием реестров успешно занимаются уполномоченные органы. В качестве примера он привёл Министерство юстиции, которое определяет иностранных агентов.

Как сообщало ИА REGNUM, певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обратилась в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы оспорить решение Минюста о включении её в список иностранных агентов. Пока дата заседания по рассмотрению дела не назначена.

Артистку включили в перечень иноагентов в феврале.