Москва, 12 мая, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Донецкий рэпер и военкор Аким Апачев предложил создать реестр артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию на территорию Украины, и блокировать их продукты на стриминговых площадках России.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эмигранты

По его словам, некоторые российские артисты «спонсируют врага», а каждое прослушивание их композиций на площадках приводит к тому, что музыкант получает отчисления.

«То есть сегодня есть ряд артистов — откровенных врагов нашей страны, которые издаются на наших площадках, зарабатывают здесь деньги и открыто спонсируют вооружённые силы Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Апачев подчеркнул, что «каждый рубль, который мы оплачиваем врагу, оборачивается патроном, выпущенным в нашу сторону». Он также призвал не слушать музыкальные композиции за деньги, чтобы «не платить врагу».

Рэпер предложил вносить в реестр не только иноагентов, но и тех, кто не поддерживает СВО, публично высказывается в поддержку ВСУ и осуждает действия ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой признать сбежавшего в Израиль солиста группы «Би-2» Лёву (Егора Бортника) иностранным агентом. В своём обращении Бородин напомнил, что 9 мая Бортник на своей странице в соцсетях разместил пост, под которым одна из подписчиц поздравила его с Днём Победы, на что солист «Би-2» ответил: «С Днём победы союзнических войск во Второй мировой войне!», отметив при этом, что отмечается он 8 мая, а не 9 мая.