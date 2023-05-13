Ясиноватая, ДНР, 13 мая, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Мирная жительница получила ранение при обстреле Ясиноватой украинскими военными, сообщили 13 мая в Telegram-канале администрации города.

Владимир Иванов/ТАСС Последствия обстрела ЛНР

«В результате обстрела ВФУ г. Ясиноватая ранение получила женщина 1954 г. р.», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая ВСУ за полтора часа обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов калибра 155 мм и шесть снарядов калибра 152 мм.

Кроме того, утром 13 мая в пригороде Луганска, в районе посёлка Юбилейный, прогремел взрыв. Перед этим очевидцы видели в небе ракету и слышали свист. Это был второй обстрел Луганска за сутки.

12 мая ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое находится на территории машиностроительного завода «100». По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, при ракетном обстреле шесть детей получили ранения.