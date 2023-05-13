Киев, 13 мая, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Великобритании Риши Сунаку за поставку ракет Storm Shadow на своей странице в Twitter. Пользователи раскритиковали лидера киевского режима в комментариях.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

По словам Зеленского, эти ракеты «расширяют возможности Киева».

Пользователь Джордж Элиасон упрекнул Киев за ракетный обстрел завода в ЛНР, неподалёку от которого находится детский сад. При обстреле пострадали дети.

«Тебе скоро придет конец, разжигающий войну клоун», — написал пользователь Keeper Of Time.

Джастин Чайлдерс упрекнул Зеленского за намерение «продолжать доить эту войну». Подобный упрёк адресовал политику другой комментатор: «Ты всегда благодаришь и просишь большего, выдаиваешь нас досуха!»

«Прекратите посылать оружие и финансировать эту войну!» — потребовал CrawfCol.

Ещё один участник дискуссии заявил, что Зеленскому стоит «перестать нюхать кокаин» и переключиться на достижение мира.

«Мне стыдно, что мы помогаем преступному режиму Зеленского», — признался один из комментаторов.

Пользователи заключили, что говорить нужно не о продолжении конфликта, а о том, как найти мирное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Британия пошла на этот шаг, чтобы ВСУ смогли наносить удары по российской территории, включая Крым. В МИД РФ предупредили о серьёзной эскалации конфликта на Украине. В Кремле подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам подобного оружия ВСУ, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе со стороны ВС России.