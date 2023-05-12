Луганск, 12 мая, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Обстрел Луганска — очередная попытка властей Украины запугать мирных жителей, заявил 12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Евгений Биятов/РИА Новости Леонид Пасечник

«В День Республики обстрелу со стороны украинских националистов подвергся Ленинский район города Луганска. Обстрел города в праздник — очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Пожарные и сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося уточняются, отметил врио главы республики, пообещав позднее сообщить дополнительную информацию и призвав жителей соблюдать спокойствие.

Как сообщалось ранее, в Луганске около 18:20 мск прогремело не менее двух взрывов. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. По предварительной информации, удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

Для обстрела Луганска ВСУ, скорее всего, использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 километров, предположил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По предварительным данным, мирные жители не пострадали, отметила в свою очередь сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.