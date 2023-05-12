Москва, 12 мая, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Правительство России одобрило межправительственное соглашение с КНР о поставках российского газа по дальневосточному маршруту. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Само соглашение было подписано сторонами в январе 2023 года. Оно определяет условия сотрудничества по поставкам газа по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск (РФ) и Хулинь (КНР).

После выхода проекта на полную мощность объём поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и достигнет 48 млрд куб. м в год.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в Китай. По данным таможни Китая, за первый месяц 2023 года в КНР поставили 2,7 млрд куб. м. российского газа. На втором месте — Туркменистан и Катар (по 2,2 млрд куб. м), за ними идёт Австралия (1,9 млрд куб. м).