Правительство одобрило проект соглашения с КНР о поставках газа по дальневосточному маршруту

Москва, , 21:53 — REGNUM Правительство России одобрило проект соглашения с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту, сообщили в пресс-службе правительства 30 января.

Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект уже проработан с китайской стороной.

Предполагается, что обе страны будут поощрять расчеты в национальных валютах при оплате поставок, отметили также в правительстве.

В ноябре 2022 года вице-премьер России Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Китая в энергетике вырос в 2022 году на 64% в денежном выражении и на 10% — в физическом.

Объем поставок газа по дальневосточному маршруту, предположительно, составит около 10 млрд кубометров в год.