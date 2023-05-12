Луганск, 12 мая, 2023, 19:59 — ИА Регнум. ВСУ ударили по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack в Луганске, началось возгорание, сообщил 12 мая экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

Владимир Иванов/ТАСС Автомобиль полиции рядом с местом падения ракет, выпущенных со стороны ВСУ по Луганску

«Прилёт по Луганску в районе предприятия Poly-Pack, расположенного на территории бывшего сотого завода», — написал он, добавив, что жители видят густой дым.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске 12 мая прогремели два взрыва, в районе одного из промышленных предприятий были видны клубы дыма. 12 мая в ЛНР отмечается День Республики — годовщина первого референдума о независимости, который был проведён в 2014 году.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что при обстреле Луганска ВСУ могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 км, однако подтверждения этой информации пока нет.