Угледар, ДНР, , 18:21 — REGNUM Снайперы оперативно-боевого тактического формирования Донецкой Народной Республики «Каскад» успешно уничтожают противника под Угледаром. Об этом 12 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российский снайпер © Министерство обороны РФ/РИА Новости

По его информации, во время наблюдения за передним краем противника снайперская группа «Каскада» выявила двух беседующих боевиков.

Отмечается, что в результате снайперского огня один украинский боевик был уничтожен.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе боёв в городе Артёмовске были ликвидированы два украинских снайпера. Отмечается, что один из убитых, Руслан Демченко, был снайпером в штурмовом отделении. Он погиб, проиграв снайперскую дуэль российскому бойцу. Второй — уроженец Львова Николай Зайченко.

Российский снайпер с позывным Альфа и его сослуживец двумя выстрелами ликвидировали украинского корректировщика, который отслеживал передвижение подразделений Вооружённых сил России в Марьинке (ДНР).

По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские снайперы, вооружённые винтовками калибра НАТО, стали активнее действовать в зоне спецоперации.