Донецк, , 19:28 — REGNUM Два украинских снайпера ликвидированы в боях в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 11 мая сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Боец ЧВК «Вагнер» продвигается по разрушенному дому в Артёмовске © Евгений Биятов/РИА Новости

«Вражеские снайперы уничтожены в Бахмуте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из убитых, Руслан Демченко, был снайпером в штурмовом отделении. Он погиб, проиграв снайперскую дуэль российскому бойцу. Второй — уроженец Львова Николай Зайченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Артёмовске был ликвидирован офицер элитного спецназа Сил специальных операций ВСУ Дмитрий Крамар. Он занимал должность заместителя командира 8-го полка ССО.

Ранее в результате удара российской артиллерии по району Часова Яра уничтожен главный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Титаренко.