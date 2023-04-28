Луганск, , 08:29 — REGNUM Украинские снайперы, вооружённые винтовками калибра НАТО, стали активнее действовать в зоне спецоперации. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 апреля в своём Telegram-канале.

По информации источников эксперта, активная работа снайперов противника отмечена на купянском и краснолиманском направлениях. К снайперам приставлены группы инженеров и разведчиков с квадрокоптерами малого радиуса действия.

«Снайперы работают винтовками натовского калибра, парами либо тройками», — уточнил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко проинформировал о прибытии крупной группы иностранных наёмников в Харьковскую область. Около 100 человек в военной форме западного образца, вооружённые автоматическими винтовками М-16, замечены у границы с Россией.