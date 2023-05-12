Москва, 12 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало в своём Telegram-канале кадры штурма российскими военнослужащими укрепрайона ВСУ в районе населённого пункта Спорное недалеко от Артёмовска.

РИА Новости Танк Т-90

Штурмовым отрядам группировки «Юг» поддержку обеспечивали бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2. Управление и корректировка огня велась с помощью нескольких БпЛА в режиме реального времени.

Российским военным удалось захватить ротный опорный пункт, уничтожив несколько десятков военных ВСУ, пулемётные ДОТы и подходящие группы подкрепления, уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ опубликовало 10 мая видео от первого лица, на котором показано, как подразделения Воздушно-десантных войск отбили атаку ВСУ.

Десантники обнаружили вооружённую группу боевиков ВСУ, которые приближались к позициям российских войск.