Минобороны России: в Крыму потерпел крушение военный вертолёт Ми-28

Симферополь, , 17:32 — REGNUM В Крыму при выполнении учебно-тренировочного полёта упал военные вертолёт Ми-28. Об этом 12 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Ми-28 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в 15:42 мск в Джанкойском районе.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что полёт выполнялся без боекомплекта. Оба летчика погибли.

По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники. К месту аварии направили комиссию главного командования Воздушно-космических сил России для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

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