В Приморском крае несколько дней назад совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2

Владивосток, , 08:57 — REGNUM Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Приморском крае, пилота на месте не оказалось. Об этом сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова.

Ми-2 © Эрик Романенко/ТАСС

«Да, (подтверждаем) факт жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Приморском крае, пилота на месте посадки не было», — приводит РИА Новости её слова.

Уточняется, что инцидент произошёл несколько дней назад.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января в Ненецком автономном округе произошло ЧП с легкомоторным самолётом. Самолет Ан-2, на борту которого находились 12 человек, летевший из Усть-Кары в Нарьян-Мар, совершил жёсткую посадку в 10 км от Каратайки. В результате происшествия двое человек погибли, остальные получили повреждения различной степени тяжести.

В Жигаловском районе Иркутской области 15 ноября 2022 года совершил жёсткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара». На борту воздушного судна находился только экипаж, состоящий из четверых человек. Предварительно, погибших нет.