МО РФ: потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили 900 военных убитыми и ранеными

Москва, , 13:30 — REGNUM Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными на донецком направлении, сообщил 12 мая на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С» © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Всего на донецком направлении общие потери противника составили около 900 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал он.

Также, по его словам, ВСУ потеряли более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118 производства Великобритании. Ранее, 9 мая, Конашенков заявлял, что Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили более 465 украинских военных и наёмников на донецком направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник ВС США Дэниел Дэвис предположил, что Киев понёс огромные потери за 14 месяцев конфликта. По его словам, сейчас в рядах ВСУ — солдаты и командиры с ограниченным военным опытом и лишь поверхностной подготовкой. А экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин утверждал, что в случае контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших бойцов.