Экс-советник Кучмы Соскин: при наступлении ВСУ потеряют сотни тысяч лучших солдат

Киев, , 10:27 — REGNUM В случае контрнаступления ВСУ потеряют сотни тысяч своих лучших бойцов. Об этом 10 мая заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это безнадёжное дело, поскольку потери будут огромны», — отметил он, обратив внимание на то, что контрнаступление ВСУ, которое было запланировано президентом Украины Владимиром Зеленским, не будет успешным.

«Это называется ритуальное жертвоприношение украинцев», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, отставной генерал ВВС США Филип Бридлав заявил, что страны Европы боятся победы Украины в спецоперации и реакции России, которая никогда не смирится со своим поражением. Также генерал считает, что США оказывают Украине военную помощь, но не настолько, чтобы она победила.

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу отметил, что ВСУ не смогут провести контрнаступление в силу того, что не имеют для этого необходимых возможностей.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что контрнаступление Украины, если оно и произойдёт, закончится разгромом ВСУ. После чего лидер киевского режима Владимир Зеленский сбежит на свою виллу на Кипре, бросив страну на произвол судьбы.

Военный корреспондент Андрей Коц отметил, что ВСУ не хватает бойцов для успешного наступления. Он также напомнил, что Россия готова к любому сценарию обороны на всех направлениях.